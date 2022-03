Empresa de cobrança realiza seleção em Barueri nos dias 22, 24, 29 e 31 de março

A empresa Liderança, especializada em cobranças, está contratando operadores de atendimento para seu call center.

publicidade

O processo seletivo, feito em parceria com a Casa do Trabalhador, da Secretaria de Indústria e Comércio e Trabalho de Barueri (Sict), será realizado no Ginásio de Esportes José Corrêa nos dias 22, 24, 29 e 31 de março, a partir das 9h (só serão atendidos os candidatos que chegarem até às 11h). A empresa pede para os candidatos comparecerem com currículo, documento com foto, caneta e com máscara).

Os candidatos devem ser maior de 18 anos, ter ensino médio completo e residir em Barueri ou na região. A empresa dispõe de programas de contratação para pessoas maiores de 40, 50 e de 60 anos. Experiência comprovada em cobrança contará como diferencial para aprovação.

publicidade

Os contratados poderão trabalhar de segunda a sexta-feira nos turnos da manhã (das 8h às 14h20) e da tarde (das 14h40 às 21h). Aos sábados todos trabalham das 9h às 15h20. A empresa oferece vale-transporte, vale-refeição, comissões, desconto em faculdades e parceria com o Sesc (Serviço Social do Comércio).