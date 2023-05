Empresa de fragrâncias IFF abre programa de estágio com vagas em Barueri e Santana de Parnaíba

A IFF, empresa global de fragrâncias e aromas, está com inscrições abertas até quinta-feira (11) para o seu programa de estágio, com vagas em Barueri e Santana de Parnaíba.

Os requisitos para participar são:

Formação entre 1 de julho de 2024 até 31 de Dezembro de 2025 em uma graduação de Bacharelado, Licenciatura ou Tecnólogo;

Inglês: Básico, Intermediário e avançado (a depender da vaga);

Disponibilidade de estagiar por 6 horas diárias presencialmente (mesmo no modelo remoto será necessária sua presença esporádica)

Não é necessário ter experiência profissional.

Ao final das inscrições, em 11 de maio, começam as trilhas on-line do processo seletivo, que vão até 15 de maio. As entrevistas serão feitas no início de junho e o resultado final será divulgado no final de junho.

Os benefícios para os selecionados serão:

Bolsa estágio de R$ 2.320,00;

Plano médico (Bradesco);

Plano odontológico (Amil);

Auxílio Farmácia;

Seguro de Vida (Mapfre);

Restaurante no local (ou vale-refeição);

Vale-transporte, van ou fretado;

Gympass;

Aulas de inglês.

As inscrições e a descrição das vagas está nesse site.