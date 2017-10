Empresa de Osasco dá calote no São Paulo

O São Paulo Futebol Clube cobra, na Justiça, quase R$ 400 mil da Rock & Ribs, empresa que tem sede em Osasco e é acusada de ter dado um calote no clube ao estampar seu nome no calção do Tricolor e não pagar.

Segundo o ESPN.com.br, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 390 mil das contas da patrocinadora, mas foram encontrados somente R$ 11 mil, valor que foi penhorado.

Além disso, foi encontrado um veículo Fiat Uno Vivace 1.0, ano 2013, objeto de alienação fiduciária pela Rock & Ribs. O São Paulo pediu pelo envio de ofício ao Detran para informar os dados do credor.

O clube também solicitou o envio de carta precatória de penhora e avaliação à comarca de Osasco, onde fica a sede da Rock & Ribs.

A marca teria firmado um acordo para pagar R$ 650 mil, em oito parcelas de R$ 81.250,00, para estampar o calção de jogo do time profissional.

Mas após quatro parcelas não pagas, o São Paulo decidiu acionar a Justiça, cobrando os valores devidos atualizados e honorários advocatícios, o que hoje supera os R$ 390 mil.

A empresa também abriria um restaurante no Morumbi, mas o projeto foi abandonado.