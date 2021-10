Empresa de pagamentos tem vagas de emprego abertas em Barueri

A Granito Pagamentos está com vagas de emprego abertas em Barueri. Há oportunidades para os departamentos de Atendimento ao Cliente, Desenvolvimento, Infraestrutura, Inteligência de Mercado, Marketing, Produtos e Recursos Humanos.

Há vagas para os cargos de auxiliar de suporte técnico, segurança da informação, coordenador de marketing, analista de recursos humanos (pleno/sênior), analista DBA, desenvolvedor Back-End (Net Core), desenvolvedor Front-End, desenvolvedor mobile android e analista de UX/UI pleno.

O cargo de auxiliar de suporte técnico exige ensino médio completo, informática básico, disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados (escala 6×1). Para a vaga de coordenador de marketing, o interessado deve ter ensino superior completo em Administração, Marketing, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Jornalismo ou áreas relacionadas, pacote Office avançado e conhecimento em Google Analytics, Google Adwords e Estratégias de SEO/SEM.

Para a função de analista de recursos humanos é necessário ter ensino superior completo em Psicologia, Recursos Humanos, Administração ou cursos semelhantes, experiência com recrutamento e seleção de vagas de Tecnologia, experiência com hunting de candidatos em diversas fontes de recrutamento e pacote Office intermediário.

Os salários não foram divulgados pela empresa de serviços financeiros, que fica no bairro Empresarial 18 do Forte, em Barueri. Já o pacote de benefícios inclui vale transporte, vale refeição ou vale alimentação, assistência médica e odontológica, seguro de vida, folga no mês do aniversário, empréstimo educacional, bônus no casamento e nascimento dos filhos. Os colaboradores também podem optar por home office uma vez na semana e têm a sexta-feira mais curta.

“Nós acreditamos que atender às necessidades dos nossos clientes é o que direciona o nosso negócio ao sucesso. Seja agregando com as diversas soluções que apresentamos ao mercado, seja unindo tecnologia e facilidades ao simples processo de pagamento”, destaca a Granito.

Como se candidatar às vagas de emprego na Granito Pagamentos, em Barueri:

Os interessados em participar do processo de seleção devem acessar o site de recrutamento da empresa, escolher o cargo desejado e cadastrar o currículo online.

