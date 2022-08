Empresa é multada em Itapevi após derramar concreto em via pública

Agentes de fiscalização da Prefeitura de Itapevi multaram em R$ 2.360,00 uma empresa responsável por derramar concreto em via pública. Caso ocorreu na última quarta-feira (17) e foi registrado por uma das 750 câmeras de monitoramento instaladas na cidade.

publicidade

As imagens das câmeras na região da Avenida Dimarães Antonio Sandei permitiram que os agentes da Prefeitura pudessem localizar o caminhão responsável pelo derramamento de concreto na via pública e autuá-lo.

Após a constatação da irregularidade, a empresa que fica em Santana do Parnaíba foi autuada pelo artigo 21 da lei municipal nº1796/2006, que trata da limpeza urbana.

publicidade

A administração municipal explica que esse tipo de atuação por videomonitoramento pode ser realizada com base no artigo 3º da resolução nº 909/2022 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), a partir da lei federal nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileira).

Como denunciar irregularidades

Caso o cidadão identifique este tipo de irregularidade, pode entrar em contato de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi) pelo telefone 4143-7600. A GCM, que apoia as ações dos fiscais, atende 24 horas por dia nos telefones 153 e 199 e a Polícia Militar pelo 190.