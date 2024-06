Empresa EmDia abre mais de 500 vagas para operadores de cobrança em Barueri

A empresa EmDia está com mais de 500 vagas abertas para a função de Operador de Cobrança em sua unidade localizada em Barueri. Há oportunidade para primeiro emprego e para pessoas com mais de 50 anos.

Os candidatos selecionados serão remunerados com um salário inicial de R$ 1.318,00, além de comissões. A empresa oferece vale-refeição, plano médico e odontológico, seguro de vida com telemedicina e apoio psicológico.

Além disso, a EmDia se destaca por suas políticas progressistas, como licenças estendidas de maternidade (180 dias) e paternidade (20 dias), além de convênios com faculdades e escolas de idiomas e SESC.

Os interessados devem retirar a carta de encaminhamento até o dia 21 de junho, das 9h às 16h, na mesa 20 da Casa do Trabalhador de Barueri. As entrevistas serão realizadas no dia 26 de junho, às 9h, na Avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, dentro do Ganha Tempo de Barueri.