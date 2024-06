Empresa líder mundial em cafés e chás abre vagas de estágio em Barueri

A JDE Peet’s, empresa líder mundial especializada em cafés e chás, está com inscrições abertas até o dia 10 de julho para seu programa de estágio com vagas em Barueri. A companhia, dona no Brasil das marcas L’OR, Pilão, Caboclo e Café Pelé, entre outras, busca estudantes de nível superior e técnico para atuar em diversas áreas.

Os estagiários selecionados receberão uma bolsa de R$1.750,00 para nível superior e R$1.120,00 para nível técnico, além de uma série de benefícios, como assistência médica e odontológica, vale-refeição ou refeitório no local, vale-transporte ou reembolso de pedágio/fretado, cesta de Natal, acesso ao programa de bem-estar Wellhub (Gympass) e ao programa de assistência ao associado “Conte Comigo”.

Para se candidatar, os estudantes de nível superior devem estar cursando graduação (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo) com formação prevista entre dezembro de 2025 e dezembro de 2026. Já para as vagas de nível técnico, a formação mínima é dezembro de 2025 ou estar cursando a partir do segundo semestre. É necessário ter disponibilidade para estagiar todos os dias, 6 horas por dia, em horários flexíveis de acordo com a vaga. O estágio pode ser no modelo híbrido, presencial ou home office, conforme a posição.

A JDE Peet’s tem um compromisso com a diversidade e inclusão, e neste ciclo de estágio, 70% das vagas são afirmativas para pessoas pretas, pardas e indígenas.

As vagas disponíveis em Barueri são para as áreas de Finanças, Gestão de Contratos, Marketing, TI e Trade Marketing. Os interessados podem se inscrever pelo site da empresa até o dia 10 de julho.