Empresa rebate vídeo de Gusttavo Lima reclamando do preço da coxinha

O cantor sertanejo Gusttavo Lima surpreendeu seus fãs ao fazer um vídeo em seu Instagram no aeroporto de Guarulhos criticando o valor de R$9,00 cobrado em uma coxinha pela rede de lanchonete 365 Dali.

“Estou aqui no aeroporto de Guarulhos aguardando para decolar, vim comer uma coxinha… Olha o preço dessa coxinha! Olha o preço dessa coxinha! Tem base um trem desse não. Aí eu quebro” escreveu o cantor.

A polêmica viralizou nas mídias sociais, sendo que seu vídeo foi visualizado cerca de 950 mil vezes e teve quase 15 mil comentários.

Em nota, a rede de lanchonetes 365 Dali afirmou: “Em primeiro lugar, estamos sempre atentos aos feedbacks dos nossos clientes, que são fundamentais para oferecermos um serviço de excelência. O valor cobrado pela coxinha, no caso R$ 9, não é diferente dos praticados fora do aeroporto, onde em uma pesquisa rápida encontramos coxinhas variando de R$ 8 a R$ 10,90 em lojas de rede, como a nossa – que com certeza têm custos de mão-de-obra inferiores aos nossos já que operamos 24 horas por dia, 365 dias no ano”.

A empresa também disse que após a repercussão do vídeo de Gusttavo Lima vai fazer uma promoção até 31 de dezembro. “Todos que pedirem uma coxinha ganharão outra de graça”.

Confira o vídeo que o cantor fez: