Empresa tem 100 vagas abertas de operador logístico em Barueri

Uma empresa do segmento de Social Commerce está com 100 vagas abertas para operador de logística, em Barueri. As oportunidades foram divulgadas pela Adecco, no Vagas.com.

O salário varia entre R$ 1.200 e R$ 1.300. A empresa oferece benefícios como vale transporte, vale refeição e assistência médica.

A jornada de trabalho será em escala 6×1. Entre as atividades que serão desenvolvidas estão o recebimento de mercadoria e envio para expedição.

Os interessados em participar do processo de seleção para as vagas abertas em Barueri devem acessar o site Vagas.com (https://www.vagas.com.br/vagas/v2300183/operador-logistico), onde também podem encontrar mais informações.

