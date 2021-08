Empresa tem vagas abertas de controlador de acesso, recepcionista, vigilante e outras

O Grupo GR anunciou que está com 64 vagas de emprego abertas para os cargos de agente de conservação, auxiliar de serviços gerais, atendente, controlador de acesso, inspetor de segurança, líder de limpeza, mensageiro, porteiro, recepcionista bilingue, vigilante, vigilante líder e vigilante de monitoramento.

As oportunidades são para trabalhar em em São Paulo e cidades vizinhas, como Cotia. As vagas de emprego abertas e os pré-requisitos para se candidatar estão listados no link https://grupogr.com.br/, no campo Trabalhe Conosco.

ATENÇÃO: A empresa não recebe currículos por e-mail ou contato telefônico. A candidatura é feita somente online no site relacionado acima e é gratuita, sem custos para participação nos processos seletivos. O Grupo GR afirma que oferece treinamentos contínuos e chances de crescimento profissional.

