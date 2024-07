Empresa Terram abre vagas para ajudante geral e pedreiro em Jandira

A empresa Terram realiza nesta quarta-feira (3) na Casa do Trabalhador de Jandira, processo seletivo para preencher vagas de ajudante geral e pedreiro. As oportunidades, de caráter efetivo, serão preenchidas por meio de seleção a ser realizada na quarta-feira, a partir das 9h.

Para a vaga de ajudante geral, a empresa busca candidatos do sexo masculino, com idade entre 20 e 50 anos, que tenham concluído o Ensino Fundamental e possuam experiência na função. O salário oferecido é de R$ 2.203,35, além de benefícios não especificados.

Já para a posição de pedreiro, os requisitos são similares: candidatos do sexo masculino, entre 20 e 50 anos, com Ensino Fundamental completo e experiência comprovada na área. O salário para esta função é de R$ 3.200,00, também acompanhado de benefícios adicionais.

Os interessados devem comparecer à Casa do Trabalhador de Jandira, localizada na Via Expressa Mauri S. Barufi, 1570, Vila Mercedes, no dia e horário marcados, munidos dos documentos necessários para participar do processo seletivo.