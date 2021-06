Empresária descobre traição e manda corretor de imóveis matar namorado que morava em Alphaville

A empresária Anne Cipriano Frigo, de 46 anos, foi presa nesta terça-feira (29), acusada de mandar matar o namorado Vitor Lúcio Jacinto, de 42 anos, que morava em uma mansão em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba.

Vitor caiu em uma emboscada preparada pelo corretor de imóveis Carlos Ribeiro de Souza, que teria sido contratado por Anne para cometer o crime, segundo as investigações. Ele receberia R$ 200 mil para tirar a vida de Vitor, afirmou o delegado Fábio Pinheiro. “Ele chamou a vítima para conhecer um terreno na Castello Branco e, durante o trajeto, deu um tiro no coração da vítima, pelas costas”.

O crime aconteceu no dia 17 de junho. O corpo de Vitor foi encontrado próximo à represa Guarapiranga. Para despistar a polícia e a família de vítima, Anne continuou usando o celular do namorado, de acordo com a polícia. “Ela fez aniversário no dia 19 e ela mesmo, se passando pelo Vitor, mandou parabéns para ela. Dava a entender que ele ainda estava vivo, mas ela não contava que a gente já tinha encontrado o corpo e que as investigações já tinham começado”, continuou o delegado.

Vida de luxo e traição

Anne e Vitor se conheceram por meio de um aplicativo de paquera e estavam juntos há 4 anos. A empresária pagava aluguel de R$ 32 mil da mansão onde Vitor morava em Alphaville, e dava presentes luxuosos, como um Porsche avaliado em R$ 2 milhões e uma bicicleta de R$ 120 mil.

Ainda de acordo com as investigações, ela era muito ciumenta e estava descontente com o namorado, que gastava muito dinheiro dela. Além disso, Anne teria descoberto que Vitor a havia traído, o que teria motivado a encomenda do crime.

O corretor de imóveis foi preso e confessou o crime. Em depoimento, ele entregou Anne como a mandante e negou qualquer envolvimento com a empresária, que foi detida no apartamento onde mora com a família, na capital paulista, avaliado em R$ 22 milhões.

