Empresária que largou marido por Eduardo Costa aparece no colo do cantor: “carinhoso”

A modelo Mariana Polastreli publicou um vídeo nesta quarta-feira (4) em que aparece no colo do cantor Eduardo Costa. O registro com o novo amor foi compartilhado pela empresária para responder uma seguidora que havia questionado se o sertanejo é “extremamente carinhoso” como aparenta ser.

Eduardo Costa e Mariana Polastreli confirmaram o romance na última semana, quando apareceram trocando elogios nas redes sociais: “É lindo, mas tem dona”, disparou a loira, na ocasião. “Estamos juntos”, completou o sertanejo.

Eles assumiram o relacionamento um mês após as polêmicas envolvendo o ex-marido da modelo, o engenheiro Eduardo Polastreli, que a acusou de ter abandonado o casamento e os filhos para ficar com o cantor.

Em entrevista a Leo Dias, o engenheiro chegou a dizer que virou motivo de piada onde mora, no Espírito Santo. “A história na cidade é que ela fugiu com Eduardo Costa, e eu fiquei em casa cuidando dos filhos e amolando meu chifre. Estou morto de vergonha”, desabafou o engenheiro, com quem Mariana foi casada por aproximadamente 15 anos e teve três filhos.

Mariana Polastreli, além de negar as acusações do ex-marido, disse que iria processá-lo por calúnia e difamação. Segundo a empresária, o cantor sempre foi “muito respeitoso” nas conversas por meio das redes sociais e até a aconselhava a voltar com o marido.

