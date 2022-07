Empresário cai em “golpe do amor” e é sequestrado por criminosos em Osasco

Empresário cai em “golpe do amor” e é sequestrado por criminosos em...

Na madrugada desta segunda-feira (25), a polícia prendeu dois homens e uma mulher acusados de aplicar um golpe via aplicativo de relacionamento, em Osasco. Eles atraíram um empresário, que foi agredido e levado para um cativeiro.

A mulher marcou um encontro com a vítima, que tem loja na região da 25 de Março, na capital paulista, em um shopping para tentar descobrir as condições financeiras dela. Após o encontro, a mulher pediu que o empresário a levasse para casa, em Osasco, segundo informações do R7.

No percurso, os criminosos cercaram o veículo da vítima, por volta das 18h, com um Renault Logan. Populares presenciaram o crime e acionaram a polícia. As equipes imediatamente começaram a procurar pelos indivíduos por meio de câmeras de segurança até que identificaram o veículo.

Foi iniciado um breve acompanhamento que terminou com a abordagem. No veículo utilizado pelos suspeitos, foram encontrados celulares, chaves de dois veículos, além de cartões de crédito e documentos do empresário. Também foram apreendidos mais de R$ 2 mil.

De acordo com a polícia, os indivíduos confirmaram o envolvimento no sequestro e levaram os policiais até o cativeiro onde o empresário havia sido levado, na rua José Fortuna, na Vila São Francisco.

A vítima foi encontrada deitada em um colchão e com muitos machucados. Aos policiais, afirmou que havia mais criminosos na residência. No entanto, estes conseguiram fugir antes da chegada da polícia.

O caso foi registrado no 5°DP de Osasco, onde devem prosseguir as investigações para identificar e prender os outros envolvidos no crime.

Com informações do R7