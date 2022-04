Empresário que humilhou PM em Alphaville é condenado a indenizá-lo em R$ 25 mil

A Justiça de São Paulo condenou o empresário Ivan Storel a pagar R$ 25 mil em indenização por danos morais a um policial militar que foi ofendido verbalmente em um condomínio de luxo em Alphaville, Santana de Parnaíba, em maio de 2020. Cabe recurso da decisão.

No episódio, que gerou revolta, grandes discussões e viralizou, policiais militares foram atender uma ocorrência na residência do empresário a pedido da esposa dele, que estaria sendo ameaçada. Ao chegarem no endereço, eles foram xingados pelo empresário.

Um dos PMs registrou os insultos. Nas imagens, Ivan Storel aparece exaltado e tecendo uma série de xingamentos aos policiais. “Você é um b…. É um m… de um PM que ganha mil reais por mês, eu ganho 300 mil reais por mês. Quero que você se f…, seu lixo do c…”, disse o empresário.

Após repercussão, Ivan Storel chegou a gravar um vídeo no qual pede desculpa e disse que estava sob efeito de álcool e drogas. Além de ter sido processo pelos policiais, o empresário foi denunciado pelo Ministério Público por desacato.