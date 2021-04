Empresários de Osasco pressionam por reabertura do comércio: “fechamento tem sido devastador”

Empresários de Osasco continuam pressionando as autoridades pela liberação para a reabertura do comércio, com regras de combate à disseminação da covid-19. A Associação Comercial e Empresarial de Osasco (ACEO) encaminhou à Prefeitura dois ofícios pedindo a flexibilização urgente das medidas de restrição para que shoppings e comércios possam funcionar com as regras da Fase Laranja do Plano São Paulo de retomada econômica em meio à pandemia.

O presidente da ACEO, Dr. Amir Gomes, afirma que o comércio tem sido “asfixiado” pelas restrições que impedem o funcionamento. “Este reflexo tem sido devastador e está condenando à morte inúmeras empresas, em especial as micro e pequenas, além da consequente perda de muitos empregos”.

Um dos documentos com reivindicações encaminhados pela ACEO à Prefeitura traz também a assinatura de superintendentes de quatro grandes shoppings de Osasco. Dr. Amir defende que os shoppings são ambientes seguros, por adotarem com rigor todos os protocolos sanitários determinados. “[Eles] estão prontos para voltar a funcionar, dando oportunidade aos lojistas para salvarem os seus negócios com todo zelo à saúde de empreendedores, colaboradores e consumidores”.

“Precisamos, sim, continuar cuidando da saúde e da vida de todos, mas precisamos mais do que nunca salvar empresas e empregos. A situação está tão grave que uma antiga conhecida dos brasileiros, a fome, está de volta”, finaliza o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Osasco.