EMTU altera horário das linhas intermunicipais em dias de jogos do Brasil na Copa

EMTU altera horário das linhas intermunicipais em dias de jogos do Brasil...

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) autorizou mudanças na programação de viagens das linhas metropolitanas em razão dos jogos do Brasil na Copa do Mundo.

Amanhã (24) e no dia 2/12 (jogos às 16h), haverá reforço na oferta de viagens a partir das 14h, com antecipação do horário de pico da tarde e monitoramento da demanda para eventuais ajustes na programação horária.

No dia 28/11 (jogo às 13h), a programação horária será mantida com monitoramento da demanda e eventuais ajustes, se necessário.

Informações detalhadas sobre horários de partida e itinerários podem ser obtidas no site da EMTU (https://emtu.sp.gov.br) ou no aplicativo da EMTU disponível para iOS e Android.