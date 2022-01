EMTU amplia número de viagens em ônibus intermunicipais de Osasco, Barueri e região

A partir desta segunda-feira (17), sete linhas de ônibus intermunicipais que atendem Osasco e região passam a ter mais viagens. A informação é da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU).

publicidade

Foram acrescentadas 65 partidas nos dias úteis. As linhas intermunicipais contempladas são do Consórcio Anhanguera e atendem as cidades de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira e São Paulo. Cerca de 16 mil passageiros serão beneficiados.

Confira a lista completa de linhas que receberam acréscimo de viagens:

publicidade

022 – Carapicuíba (Vila Dirce)/ Osasco (Vila Yara) – Anhanguera

061 – Carapicuíba (Jardim Guapiuva)/ São Paulo (Metro Butantã)

publicidade

133 – Itapevi (Cohab/Jardim Paulista)/ Osasco (Vila Yara)

492 – Carapicuíba (Parque Jandaia)/ São Paulo (Metro Butantã)

528 – Carapicuíba (Cidade Ariston)/ Barueri (Alphaville)

557 – Jandira (Jardim Nossa Senhora de Fatima)/ Osasco (Vila Yara)

819 – Osasco (Terminal Santa Maria)/ Barueri (Alphaville 3 / Bradesco)

OPORTUNIDADES// Amanhã e quarta tem seleção com 300 vagas de auxiliar de logística e telemarketing em Jandira