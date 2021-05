EMTU anuncia 45 novos ônibus e aumento de viagens em linhas que atendem Osasco, Barueri, Carapicuíba e região

A partir de segunda-feira (3), 45 ônibus reforçam o atendimento em 43 linhas intermunicipais que circulam em Osasco, Barueri, Carapicuíba, Jandira, Cotia, Santana de Parnaíba e mais cinco cidades, anunciou a EMTU.

publicidade

A entrada em operação de 45 ônibus proporcionará um acréscimo de 424 partidas no total, beneficiando cerca de 85 mil pessoas que utilizam essas linhas intermunicipais diariamente.

Segue a relação das linhas que terão reforço na frota e aumento de viagens: 052, 053, 080, 084, 120, 120 PR1, 122, 130, 138, 199, 202, 211, 216, 229, 261, 264, 291, 303, 310, 313, 324, 324BI1, 345, 350, 386, 417, 421, 439, 439VP1, 448, 454, 455, 462, 462BI1, 463, 468, 468BI1, 469, 497, 518, 498, 533 e 559.

publicidade

As reprogramações foram definidas com base nos acompanhamentos diários da Operação Monitorada, realizados pelo setor de fiscalização da EMTU, juntamente com informações obtidas no Centro de Gestão e Supervisão da empresa, que acompanha a operação dos ônibus intermunicipais em tempo real.