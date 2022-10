EMTU aumenta 12 viagens aos domingos em linha que liga Carapicuíba a Alphaville

A linha 498 (Carapicuíba – Jardim Novo Horizonte / Santana de Parnaíba – Terminal Rodoviário Alphaville), gerenciada pela EMTU e operada pelo Consórcio Anhanguera, receberá aumento de 12 viagens aos domingos a partir deste final de semana.

A rota passará de 13 para 25 partidas em cada sentido.

Segundo a EMTU, a linha transporta cerca de 2 mil passageiros nos finais de semana.

De acordo com a empresa, a reprogramação foi definida com base nas informações do setor de fiscalização e do Centro de Gestão e Supervisão da EMTU, que identificaram a demanda de viagens na rota.

Informações adicionais sobre os novos horários das linhas podem ser obtidas no site da EMTU ou no aplicativo EMTU Oficial, disponível para iOS e Android.