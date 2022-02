EMTU aumenta frota de ônibus em linhas que atendem Barueri, Jandira e Cotia

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) anunciou, nesta quarta-feira (16), o aumento no número de ônibus e de viagens intermunicipais em duas linhas que fazem a ligação de Barueri e Jandira ao Terminal Metropolitano de Cotia.

A linha 247 – Barueri (Aldeia Da Serra)/ Cotia (Terminal Metropolitano De Cotia) recebeu um ônibus a mais para a operação e a 247VP1 Jandira (Jardim Alvorada)/ Cotia (Terminal Metropolitano De Cotia) passará a contar com mais três ônibus na frota.

Cada uma das linhas, operadas pelo Consórcio Anhanguera, receberá 10 viagens a mais por dia útil. O acréscimo de partidas vai beneficiar cerca de 11 mil passageiros diariamente.

As reprogramações foram definidas com base nos acompanhamentos diários realizados pelo setor de fiscalização da EMTU, juntamente com informações obtidas no Centro de Gestão e Supervisão da empresa, que acompanha a operação dos ônibus intermunicipais em tempo real.

Informações adicionais sobre os novos horários das linhas podem ser obtidas no site da EMTU ou no aplicativo EMTU Oficial, disponível para iOS e Android.