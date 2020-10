EMTU libera o uso do passe livre e meia tarifa

A EMTU determinou a liberação dos benefícios do Passe Livre e Meia Tarifa aos estudantes e professores, a partir desta quarta-feira (7), nas cinco regiões metropolitanas de São Paulo. A autorização se deve à confirmação do governo do estado da volta às aulas presenciais de maneira escalonada.

A liberação dos dois benefícios será automática para todos os estudantes que já contavam com a isenção total do pagamento da tarifa ou os que pagavam a condução com 50% de desconto antes da pandemia.

Os alunos que poderão usar o Passe Livre e o Meia Tarifa deverão estar matriculados nos cursos médios, regular ou supletivo, técnico, profissionalizante, superior, pós graduação, entre outros. A exceção é para os cursos Infantil e fundamental regular ou supletivo.

Até o momento somente os estudantes da área da saúde que atuam no combate à Covid-19 e aqueles que já frequentavam aulas presencialmente (flexibilização – Decreto 65.061) estavam autorizados a utilizar a isenção ou o desconto nas linhas de ônibus intermunicipais. Os demais alunos estavam sem utilizar o Passe Livre e a Meia Tarifa desde a publicação da Resolução STM 35, de 20/03/2020, devido à interrupção das aulas durante a quarentena decretada pelo Governo do Estado de São Paulo.