EMTU vai dar plantão para explicar reforma do Terminal Vila Yara a usuários

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. (EMTU) e a construtora Villanova Engenharia e Desenvolvimento Ambiental Ltda., responsáveis pelas obras de reforma e ampliação do Terminal Vila Yara, parte do Corredor Metropolitano Oeste Itapevi-São Paulo, informam sobre a implantação do Serviço de Relacionamento com a Comunidade.

O atendimento do Serviço de Relacionamento com a Comunidade será realizado as segundas e quartas, das 10h às 12h, presencialmente na área comercial do Terminal Vila Yara, pelo endereço eletrônico terminal.vilayara@gmail.com e através do telefone (11) 97101-4487, também com interação pelo aplicativo WhatsApp.

OBRAS

As obras da reforma e ampliação do Terminal Amador Aguiar, na Vila Yara, ampliarão a extensão das cinco plataformas dos ônibus, além de renovar o centro comercial localizado no primeiro pavimento, atendendo às normas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos espaços, equipamentos e instalações.

No térreo ficarão as plataformas de embarque para passageiros, bilheterias, sanitários e edificações anexas ao conjunto: guaritas de controle de acesso de veículos, gerador de energia e local fechado para armazenamento de lixo.

No centro comercial do pavimento superior serão executadas obras de renovação com a troca da cobertura e dos pisos das áreas comuns, além da reforma dos sanitários públicos, mantendo as lanchonetes, lojas, quiosques, e área reservada para alimentação. Esse pavimento também contará com uma nova praça com jardins, bicicletário, playground e equipamentos de ginástica ao ar livre. No local também funcionarão espaços de apoio, como sala de administração, sala para empresas, sala de reuniões, refeitório, vestiários e sanitários para funcionários.

O acesso ao pavimento superior se dará internamente por meio de escada fixa e um novo elevador somado ao já existente no local. São investidos R$28,4 milhões na obra, que deverá ser entregue em maio de 2019.

Atualmente, 17 linhas metropolitanas operam no terminal Vila Yara, procedentes de Carapicuíba, Pirapora de Bom Jesus, Santana de Parnaíba, Cotia, Barueri e Itapevi.

SERVIÇO

Serviço de Relacionamento com a Comunidade

Segundas e quartas, presencialmente, das 10h às 12h, na área comercial do Terminal Vila Yara

E-mail: terminal.vilayara@gmail.com / Telefone/whatsapp: 97101-4487