“Encontre seu Pai Aqui”: instituto faz teste de paternidade gratuito nesta quarta-feira (14)

O Instituto de Medicina Social e de Criminologia (Imesc) e o Ministério Público realizam, nesta quarta-feira (14), o mutirão “Encontre seu Pai Aqui” para quem deseja fazer o teste de paternidade em São Paulo. O exame é gratuito e a ação ocorre entre 7h e 16h, na sede do Imesc, na Barra Funda, capital paulista.

publicidade

As famílias serão atendidas por ordem de chegada. É necessário que todos os envolvidos, sendo filho (a), mãe e suposto pai estejam de acordo com a realização do exame de DNA (ácido desoxirribonucleico) e compareçam juntos ao local para a coleta. Também é preciso apresentar documento original com foto e certidão de nascimento, no caso de crianças e adolescentes. Não é necessário nenhum preparo especial para a coleta.

Caso o suposto pai não compareça, a mãe poderá realizar o atendimento e dar continuidade ao processo de paternidade junto ao Ministério Público. Se o suposto pai já tiver falecido, parentes de primeiro grau como pais, irmãos (por parte de pai e mãe) e filhos dele (com suas respectivas mães) poderão passar pela coleta de sangue.

publicidade

Este é o quarto mutirão promovido neste ano. O objetivo da ação é facilitar o processo de inclusão da paternidade nos documentos de pessoas que ainda não foram reconhecidas legalmente.

A sede do Imesc está localizada na rua Barra Funda, 824, na região da Barra Funda, no Centro da capital paulista.

publicidade

Com Agência Brasil