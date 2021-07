Enel faz feirão para negociação de dívidas em Carapicuíba no sábado (24)

A Enel Distribuição São Paulo realiza no sábado (24) o Feirão de Negociação, em Carapicuíba. O evento será realizado das 8h às 17h, no Ginásio Tancredão (avenida Inocêncio Seráfico, 2005).

No Feirão, os clientes da Enel que estiverem em com faturas pendentes de pagamento poderão negociar os débitos com condições diferenciadas. Também será possível fazer a troca de até quatro lâmpadas incandescentes ou fluorescentes usadas por lâmpadas de LED 8,5W, que são mais econômicas.

Os atendimentos serão realizados exclusivamente mediante agendamento prévio, por meio do link https://bityli.com/3dmjJ. A empresa de energia elétrica destaca ainda que o evento seguirá todos os protocolos sanitários contra a covid-19.

