Enel promove troca de geladeiras antigas em Osasco

A Enel Distribuição São Paulo realiza 500 visitas para diagnósticos energéticos na cidade de Osasco até sexta-feira (18). Durante as visitas porta a porta, os agentes da companhia farão pesquisa para o preenchimento do diagnóstico energético visando a futura troca de geladeira.

Os clientes também podem comparecer presencialmente na Associação Dos Amigos e Moradores Projeto Serventina (Avenida Pedro Lorena, 433, Jardim Elvira), das 9h às 16h, para realização de cadastro junto à companhia.

A iniciativa faz parte do projeto Enel Compartilha Eficiência que atua em 11 frentes voltadas ao consumo consciente e eficiência energética. De acordo com a Enel, a troca de geladeiras visa a melhoria da qualidade de vida de famílias de baixo poder aquisitivo, buscando a redução do consumo de energia e a conscientização ambiental.

“As geladeiras novas são mais eficientes e ajudam na redução do consumo de energia e na diminuição de emissão de CO2 na atmosfera, um dos gases responsáveis pelo agravamento do efeito estufa”, diz a gerente de Sustentabilidade da Enel Distribuição São Paulo, Solange Mello.