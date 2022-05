Enel realiza palestra e troca de lâmpadas na região

A Enel Distribuição São Paulo deu início hoje (9) a uma série de ações visando o consumo consciente de energia elétrica e a eficiência energética em bairros da zona Sul da capital paulista e de municípios da região Metropolitana de São Paulo. Entre as localidades escolhidas pela concessionárias, há endereços em Jandira, Itapevi e Taboão da Serra.

De acordo com a empresa, ao longo da semana, a concessionária irá realizar a troca de até oito lâmpadas de LED por instalação, por meio de entrega porta a porta. Os agentes de Sustentabilidade da Enel também vão, em alguns casos, realizar o diagnóstico energético dos clientes visando a futura troca de geladeiras e a realização de palestras sobre redução do consumo residencial de energia com dicas de economia.

Os clientes foram selecionados após a Enel realizar um diagnóstico energético em toda região sobre os equipamentos em uso nos imóveis.

Veja abaixo os locais em que a Enel vai realizar palestras e trocas de lâmpadas:

– EMEB Renato J. Salum / Rua Mogi das Cruzes – Pq. Santa Tereza 52 – Jandira /

Data: 9 de maio de 2022 / Horário: das 12h às 13h //

– EMEB Pedrina B. Dias Renato / Rua Nicolau Maevsky, 599 – Jd. Sol Nascente – Jandira /

Data: 10 de maio de 2022 / Horário: das 12h às 13h //

– Associação Aliança / Rua Kaoru Maruyama, 756 – Jd. São Judas – Taboão da Serra /

Data: 11 de maio de 2022 / Horário: das 11h30 às 14h30 //

– EMEB Vivico Pereira / Rua José Pedro Leite, 76 – Jd. Gabriela III – Jandira / Data: 11 de maio de 2022 / Horário: das 12h às 13h//

– EMEB Monteiro Lobato / Rua Imirim, 323 – Jd. Nossa Senhora de Fátima – Jandira / Data: 12 de maio de 2022 //Horário: das 12h às 13h /

– ONG Unidos Pelo Amos / R. Alzira Rocha da Silva – Parque Suburbano – Itapevi / Data: 13 de maio de 2022 // Horário: das 9h às 12h /

– EMEB Marcelo Pereira / Estrada Velha de Itu, 70 – Jd. Alvorada – Jandira / Data: 13 de maio de 2022 / Horário: das 12h às 13h