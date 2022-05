Enel troca lâmpadas de moradores de Santana de Parnaíba

A Enel Distribuição São Paulo realiza, nessa terça-feira (24), palestra sobre redução do consumo residencial de energia e ação de troca de lâmpadas no SENAI Santana de Parnaíba.

A iniciativa faz parte do projeto Enel Compartilha Eficiência, que atua em 11 frentes, sendo duas delas voltadas ao consumo consciente e eficiência energética. As ações visam a melhoria da qualidade de vida de famílias de baixo poder aquisitivo, buscando a redução do consumo de energia e a conscientização ambiental.

A ação engloba também orientações sobre o descarte correto dos aparelhos antigos e a reciclagem de materiais, como plásticos, aços, cobres, alumínios, isolamentos térmicos, óleos e compressores. Em 2021, a distribuidora trocou 2.980 equipamentos, gratuitamente, por outros novos e mais eficientes em toda a área de concessão.

O Senai Santana de Parnaíba fica na Estrada Ten. Marques, 5300. A ação será realizada das 10h às 14h.