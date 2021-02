Enfermeira fazia empréstimos em nome de pacientes que cuidava na UTI

Ao pedir delivery com dados de uma idosa que cuidou na UTI, a profissional acabou surpreendida pela polícia e presa em flagrante

Uma enfermeira de 35 anos foi presa após utilizar o nome de pacientes que cuidava na UTI para fazer empréstimos e compras. Os crimes aconteceram em Icó, no Ceará. Ela foi detida em flagrante no momento em que aplicava novo golpe e vai responder por estelionato.

A polícia começou a investigar o caso após denúncia de uma paciente que havia ficado na UTI onde a profissional trabalhava. “Uma paciente que ficou na UTI com suspeita de covid-19 nos procurou. Ela achou estranho um empréstimo consignado de R$ 3,6 mil que apareceu na conta dela justamente na época que estava internada”, disse o o delegado Glauber Ferreira, ao Uol.

Nas investigações, os policiais descobriram que a enfermeira havia utilizado documentos da vítima para fazer a operação pela internet, inclusive tirando fotos da documentação solicitada pelas instituições.

Outra vítima da profissional foi uma idosa de 83 anos. A enfermeira fez compras em uma farmácia usando os documentos dela e, ao pedir delivery, acabou surpreendida pela polícia e presa em flagrante. “Nós realizamos a diligência e conseguimos prendê-la em flagrante no momento em que recebeu os produtos”, disse o delegado. (Com informações do Uol)