Enfermeiro de Osasco é eleito presidente do Coren-SP

Nascido em Osasco e morador de Itapevi, o enfermeiro James Francisco dos Santos é o novo presidente do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP), na gestão 2021-2023.

Com 20 anos de profissão, James é supervisor de enfermagem da Educação Permanente do Hospital Ipiranga, na capital, professor dos cursos de pós-graduação da Faculdade Israelita Albert Einstein e Ensine, membro da Associação Brasileira de Enfermagem em Terapia Intensiva (Abenti) e instrutor do curso ATCN (Advanced Trauma Care for Nurses – Atendimento ao Trauma para Enfermeiros) e de simulação realística.

“Como presidente empossado do Coren-SP, comprometo-me a buscar a união das grandes forças da enfermagem, mostrar para a sociedade que a segurança da assistência está ameaçada enquanto houver profissionais desvalorizados e explorados, e pressionar as autoridades (poder Executivo, Legislativo e Judiciário) por leis que garantam condições adequadas de trabalho, assim como as outras categorias conquistam”, declarou James em seu discurso de posse.

Projetos e nova gestão do Coren-SP

Além de regulamentar a profissão da enfermagem no estado de São Paulo, o Conselho tem a função de fiscalizar o exercício profissional da enfermagem e prezar pela assistência segura aos profissionais e à sociedade.

Segundo o Coren-SP, a nova gestão pretende aprimorar a fiscalização, por meio do trabalho participativo. Além do acompanhamento constante durante a pandemia de covid-19, a instituição defende que atuará também no combate à violência, assédio moral e adoecimento mental, entre outras dificuldades que afetam a saúde e a rotina profissional da enfermagem.