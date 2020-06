“Enfrentei nazistas disfarçados de manifestantes”, diz osasquense que esteve na Av. Paulista em defesa da democracia

O morador de Osasco Émerson Márcio, também conhecido como Émerson Zé do Coco, esteve na manifestação pela democracia, que aconteceu na avenida Paulista, neste domingo (31). Vestido com a camisa de Malcolm X, o osasquense protagonizou uma cena que viralizou na internet e recebeu apoio de milhares de internautas e influenciadores.

“O Brasil está cansado do racismo, está cansado do fascismo. E esses caras vieram com uma bandeira, mesmo vendo tudo o que está acontecendo nos Estados Unidos, vieram com uma bandeira dos racistas da Ucrânia. Acham que a gente vai recuar? Não vamos recuar, nenhum passo para trás, aqui é democracia”, declarou o manifestante negro no vídeo.

Enquanto falava, Émerson foi cercado por manifestantes apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que faziam gestos obscenos, proferiam palavras de ofensas contra ele e gritavam “mito” repetidamente, em alto e bom som.

“Hoje enfrentei NAZISTAS, disfarçados de manifestantes na Av. Paulista. Eles têm ódio e querem eliminar meu povo. O tempo de ficar calado acabou. Aqui é BRASIL e o racismo não será tolerado, será combatido”, escreveu Émerson Zé do Coco ao publicar o vídeo nas redes sociais.

O osasquense recebeu apoio de influenciadores como o youtuber Felipe Neto, que usou sua conta no Twitter para se manifestar sobre o ato e classificou o vídeo como “uma mas imagens mais fortes de resistência” que já viu em toda a sua vida. “Alguém avise este homem que pode contar comigo para TUDO”, escreveu. “Nós vamos vencer os fascistas e nazistas”, completou Felipe Neto.