Engavetamento deixa 9 feridos e trava Castello Branco, em Barueri

Nove pessoas ficaram feridas após engarrafamento envolvendo nove veículos, no km 25 da rodovia Castello Branco, na altura de Barueri. Acidente aconteceu por volta das 9h50 desta quinta-feira (27) e provocou lentidão nas pistas.

As vítimas do acidente foram socorridas e liberadas ainda no local, com ferimentos leves e moderados, de acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

Segundo informações da ViaOeste, três carretas, três caminhões e três carros estão envolvidos no acidente. No momento da colisão, na pista sentido capital, todas as faixas foram bloqueadas. Já às 11h, as faixas 1, 2 e 3 da rodovia foram liberadas.

A concessionária informou ainda que, por volta das 12h, havia 8 km de congestionamento entre o km 32 e 24 da Castello Branco.

(Com informações do R7)