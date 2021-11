Engenheiros e Arquitetos de Osasco manifestam pesar pela morte de Ruy Ohtake

Na noite desta segunda-feira (29), a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco (AEAO) manifestou pesar pela morte do renomado arquiteto Ruy Ohtake, ocorrida no sábado (27), aos 83 anos, em decorrência de um câncer de medula.

“É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Ruy Othtake, arquiteto renomado e eterna inspiração para a nossa Associação”, declarou a entidade, em nota. “A AEAO deseja a todos os familiares e amigos muita força e luz nesse momento tão difícil”, finaliza.

Com traços, cores e formas geométricas marcantes, o renomado arquiteto assinou grandes obras em São Paulo, como o Hotel Unique, Instituto Tomi Othake – que leva o nome de sua mãe – e o conjunto habitacional em Heliópolis.

Em Barueri, Ruy Ohtake assinou a obra de um dos maiores edifícios da cidade, a Praça das Artes, que está sendo construída no Jardim Boa Vista e deve ser entregue em 2022. Nas redes sociais, o prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSDB), também lamentou a morte do arquiteto e disse que “o Brasil perdeu um de seus maiores expoentes do urbanismo”.

Ao falar sobre o projeto arquitetônico da Praça das Artes, Furlan disse que concluirá a obra “do jeitinho que ele desenhou, não só como homenagem ao seu legado, mas também para oferecer à população um espaço de aprendizagem pela arte e de forma sustentável, exatamente como Ruy sonhou”. “Que Deus conforte a família e os amigos. Descanse em paz, amigo”, concluiu o prefeito.

