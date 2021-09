Engravidou a sobrinha da ex-mulher: Leo Dias faz “Power Point do Hulk” para explicar “árvore genealógica mais difícil do Brasil”

O jogador de futebol Hulk, do Atlético-MG, anunciou recentemente que será pai pela quarta vez. Vai ser o primeiro filho dele com a atual mulher, Camila Ângelo, que é sobrinha da ex-esposa do atleta, Iran Ângelo, mãe dos outros três herdeiros do atacante: Ian, Tiago e Alice.

Ou seja, o novo filho ou filha de Hulk será não só irmão, como também primo dos próprios irmãos. Esses irmãos já são primos da mãe do bebê, que também será sobrinho-neto da ex do pai.

A complicada árvore genealógica da família gerou milhares de comentários na internet e ganhou repercussão internacional. O site norte-americano de entretenimento TMZ brincou com a notícia: “PARABÉNS! O astro do futebol brasileiro Hulk está esperando um bebê… com sua sobrinha! Os irmãos do bebê também serão seus primos”.

O colunista Leo Dias, do portal “Metrópoles”, fez até uma apresentação de Power Point para ajudar a entender os laços de família de Hulk.

O “Power Point do Hulk” de Leo Dias tem até participação da sertaneja Marília Mendonça, ex-noiva de Yugnir Ângelo, irmão de Camila, atual mulher e sobrinha da ex-mulher do jogador. Clique aqui e confira na íntegra.