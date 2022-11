Então é Natal… Papai Noel chega ao SuperShopping Osasco neste sábado (12)

O SuperShopping Osasco abre as portas para o “Natal do Mágico de Oz” neste sábado (12), com a chegada do Papai Noel, a estreia da decoração e uma programação especial para toda a família.

O tema desse ano foi escolhido para homenagear Osasco, carinhosamente chamada de Oz, em alusão ao clássico do cinema. A programação conta com Dorothy, o Homem de Lata, o Espantalho e o Leão Covarde, além de uma banda musical e uma agenda de entretenimento com teatrinho e carrossel gratuito.

“Vamos unir a história do Mágico de Oz, que marcou várias gerações, com o apelido divertido da cidade. O Natal pede essa magia e encantamento e preparamos um passeio especial para as famílias, pensando nas crianças e nos seus pais com uma história clássica que atravessa décadas”, afirma Mariana Molina, coordenadora de Marketing do SuperShopping Osasco.

No dia 12, acontece a abertura do Natal com a chegada do Papai e da Mamãe Noel às 15h na Praça de Eventos, próximo ao tradicional pinheiro decorado de nove metros de altura. A experiência tem início assim que o cliente entra no empreendimento, com a decoração especial que conta até com os icônicos tijolos amarelos de O Mágico de Oz no piso, além de um carrossel. A festa fica completa com a presença de Dorothy, Homem de Lata, Espantalho, Leão Covarde e uma banda musical.

A programação se estende por todo o mês. Papai e Mamãe Noel recebem as crianças no 2º Piso, das 12h às 20h – com intervalo das 16h às 17h. Aos sábados, dias 3, 10 e 17h são apresentados teatrinhos de Natal às 15h, 17h, e 19, enquanto o carrossel está aberto ao público todos os dias durante o funcionamento do shopping center e com uso gratuito. Para brincar, basta se cadastrar na hora com a promotora responsável.

O SuperShopping Osasco abre as portas de segunda-feira a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h.

Chegada do Papai Noel

Data: sábado, dia 12 de novembro

Horário: às 15h00

Local: Praça de Eventos

Endereço: Av. dos Autonomistas, 1828 – Industrial Autonomistas