Entrega de complexo educacional em Carapicuíba terá show de Patati e Patatá

A Prefeitura de Carapicuíba vai entregar à população no domingo (26) o Centro de Educação, Esporte, Arte e Cultura (CEEAC) do Planalto. Haverá show gratuito de Patati e Patatá, além de brinquedos infláveis para as crianças.

O complexo educacional localizado na Estrada do Jacarandá, 2.871, em Carapicuíba, conta com teatro, ginásio poliesportivo e piscina.

“Quando passava por esse terreno no Planalto, tinha um sonho de construir um complexo educacional, esportivo e cultural. Hoje, estou muito feliz em ver que até piscina as nossas crianças poderão contar”, disse o prefeito Marcos Neves.

A inauguração começa às 10h. Já o show da dupla de palhaços será a partir das 13h.