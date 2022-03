Entrega de novo complexo esportivo em Cotia terá zumba e mais atividades gratuitas no sábado

A Prefeitura de Cotia entrega à população, neste sábado (26), o novo Complexo Esportivo do Atalaia. A inauguração do equipamento contará com diversas atividades gratuitas para o público, como zumba, vôlei, entre outras.

A programação especial começa às 9h e se estenderá ao longo do dia, com rodas de capoeira e partidas de futebol. “Esperamos a população do Atalaia e da região para este evento que oficializa a entrega do novo complexo”, disse o prefeito de Cotia, Rogério Franco.

O Complexo do Atalaia ganhou campo com grama sintética, minicampos, quadra no entorno, pista de caminhada com piso emborrachado, academia ao ar livre, arquibancada, playground e iluminação.

Entrega oficial do Complexo Esportivo do Atalaia

Dia 26 de março / Estrada do Morro Grande, Atalaia (Próximo à UPA)

Programação

9h: Zumba / 9h45: Judô show / 10h15: Mini vôlei / 11h: Vôlei 3ª Idade / 14h: Roda de Capoeira //

Jogos de futebol – horário das partidas: 11h | 12h20 | 13h40 | 15h | 16h20 | 17h40 | 19h