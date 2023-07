Entregador de app é assaltado durante trabalho e tem moto levada por bandidos na Granja Viana

Um entregador de aplicativo foi assaltado enquanto trabalhava e teve a moto levada por criminosos, na região da Granja Viana, em Cotia. O crime aconteceu na noite da última sexta-feira (21), na Estrada Velha de Sorocaba.

Uma câmera de monitoramento registrou a ação rápida dos bandidos, que chegaram armados, em dupla, em outra moto, por volta das 22h. Um deles usa uma mochila de entregador para disfarçar.

Nas imagens divulgadas no R7, é possível ver quando a vítima é surpreendida e desce da moto com as mãos para cima. Os bandidos tomaram a moto e fugiram em seguida.

