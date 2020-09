Envenenada, cadela não resiste e morre após ser resgatada por PMs em Osasco

Morreu na noite desta segunda-feira (14), a cadela resgatada por policiais militares de Osasco no domingo (13). Ela foi encontrada na rua em estado de sofrimento e levada pelos PMs ao Hospital Veterinário Público do município.

A cadela foi encontrada e socorrida pelo cabo Reali e o soldado Pereira, do 14° Batalhão da Polícia Militar. No hospital, foi constatado que ela havia sido envenenada. Mesmo com todos os esforços da equipe para salvá-la, a cadela não resistiu.

“Ela estava em processo de recuperação, estava se recuperando bem, mas no decorrer do tratamento, os veterinários nos informaram que ela foi envenenada e infelizmente, na noite de ontem, ela faleceu”, disse o Capitão Coelho, da 1ª Cia do 14°BPM/M, que anunciou a morte da cadelinha.

“Fizemos tudo o que podia ser feito, levamos ela para o quartel, depois para os cuidados veterinários, mas infelizmente, desta vez, a maldade humana superou toda a nossa atenção e dedicação”, lamentou.