Enxadrista de Osasco é campeã no sub-10 do Festival Rainhas do Tabuleiro

As enxadristas osasquenses Gabrielly Brito e Luiza Silva, contempladas pelo Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, participaram do 2º Festival Rainhas do Tabuleiro, evento exclusivo para a participação feminina.

O evento realizado na última quarta-feira (12) foi promovido pela Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo. Na ocasião, Luiza Silva competiu e Gabrielly Brito arbitrou.

Na categoria sub-10, Luiza Silva foi campeã batendo todas as adversárias e finalizou com 6.0 pontos em seis rodadas. “Nossas representantes merecem nossos aplausos e estão de parabéns por todas as conquistas”, disse o secretário Thiago Borges Batista.

Gabrielly foi promovida recentemente pela CBX a árbitra regional. Ainda este mês ela participará da equipe de arbitragem do Open Internacional de Caiobá, Paraná.

O mestre fide Vagner Madeira disse que Gabrielly tem ajudado a Escola de Xadrez de Osasco na parte administrativa em relação a projetos de ensino, como o que será desenvolvido junto a crianças e adolescentes do Jardim Veloso.

A jovem, que está cursando o primeiro semestre de Educação Física, tem atuado como professora toda sexta-feira na Escola de Xadrez, além de ensinar xadrez de graça nos finais de semana na comunidade católica de seu bairro.