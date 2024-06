Enxadristas de Osasco se destacam em festival nacional

Três alunos da Escola de Xadrez de Osasco participaram do Festival Nacional da Juventude, realizado no último final de semana, nos dias 22 e 23 de junho. O evento foi sediado no Golden Tower São Paulo Hotel, na zona oeste da Capital.

A enxadrista Lis Maset fez bonito e ficou em primeiro lugar na categoria sub-8. Seu irmão, Pedro Maset, de 11 anos, jogou no sub-14, e ficou em 8º. Já Cauã Santos, integrante do Bolsa Atleta, ficou em 3º lugar na categoria sub-12.

“Parabéns às nossas jovens promessas. São o futuro do xadrez osasquense” declarou o secretário de Esporte, Recreação e Lazer de Osasco, Thiago Borges.

Enxadristas de Taboão da Serra visitam Escola de Xadrez de Osasco

Na sexta-feira (21), a Escola de Xadrez França Garcia, de Osasco, recebeu enxadristas de Taboão da Serra, alunos do professor André Lima, que participam de projetos de xadrez das secretarias de Educação e de Esportes do município vizinho.

De acordo com André, a ideia é realizar várias simultâneas, torneios e capacitação de professores da rede de ensino, já que é crescente o interesse pelo xadrez na região, em escolas públicas e privadas.

Os alunos de Taboão da Serra conheceram um pouco da história de Osasco e, em seguida, participaram de torneio amistoso. Gabrielly Brito, representante do Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, ficou na arbitragem e foi auxiliada por Arthur Lima.