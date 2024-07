Enxadristas de Osasco se destacam em mais campeonatos

Os osasquenses Renato Quintiliano e Gabrielly Brito estiveram entre os 200 enxadristas do Brasil e da América Latina que participaram do 8⁰ Aberto Internacional de Caiobá, no Paraná.

A competição foi realizada entre 22 e 30 de junho. Gabrielly Brito atuou na equipe de arbitragem, ganhando três normas que lhe ajudarão na evolução da carreira como árbitra.

O grande mestre Quintiliano foi o único enxadrista a fazer 8.0 pontos, com sete vitórias e dois empates. Ele ganhou 15 pontos de rating, aproximando-se da barreira dos 2.500 pontos.

No último final de semana, Henrique Muniz, de 11 anos, jogou o IRT da Hebraica, e voltou a se destacar: ganhou a categoria sub-20 e mais 96 pontos de rating. Somado aos ganhos a serem computados na lista de julho, ultrapassará mais uma barreira no próximo mês, a dos 1.900 pontos.

Renato Quintiliano, Gabrielly Brito e Henrique Muniz são representantes do programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer.

Os irmãos Galiano, da França Garcia, se destacaram na 3ª etapa do Circuito Escolar no Clube de Xadrez São Paulo. Vigand, de 7 anos, disputou a categoria sub-9 e ficou na quarta colocação. O seu irmão Brand, de apenas 5 anos, brilhou na categoria sub-7 e foi campeão com 100% de aproveitamento (5.0 pontos em 5 possíveis).