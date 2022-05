Enxadristas osasquenses conquistam 3 títulos no Campeonato Paulista para menores

Cinco representantes do bolsa atleta da Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer de Osasco competiram em várias categorias do Campeonato Paulista de Xadrez para menores (masculino e feminino), nas categorias sub-8, 10, 12, 14, 16 e 18 absoluto, realizado dias 14 e 15 de maio, no Clube da Caixa Federal. São eles Henrique Muniz, Vitor Carvalho, Gabriela Góes, Gabrielly Brito e Ramon Santana de Souza.

publicidade

Na categoria sub-10 absoluto, Henrique Muniz enfrentou Mathias Casalaspro, um ano mais velho e com trezentos e cinquenta pontos de rating “mais alto” que o dele. Mesmo assim, fez bonito, empatou no confronto direto, ganhou as demais partidas e compartilhou a primeira colocação, mas ficou em segundo lugar no critério de desempate.

No sub-14 absoluto, Vitor Carvalho, que tem brilhado em suas últimas participações, e Gabriela Goes, que optou pela categoria por entender que seria um melhor treinamento para seus próximos desafios, dentre eles o Brasileiro, a ser realizado em Natal, no mês que vem, ambos decidiram o título na última rodada.

publicidade

Vitor tinha a vantagem do empate, pois ganhou todas as partidas anteriores. Gabriela, que tinha empatado uma, tentou ganhar de todo o jeito, mas acabou perdendo. Vitor, assim, sagrou-se campeão com 100% de aproveitamento. Gabriela ficou com a 4ª colocação.

Gabrielly Brito era a pré-classificada número 1 da categoria sub-16 feminina, mas não começou bem ao perder a primeira rodada. Ganhou as duas seguintes, mas a derrota na quarta rodada tirou-lhe as chances de pódio. Ficou com a sétima colocação, no agregado com a categoria sub-18.

publicidade

Ramon Santana de Souza brilhou na sub-18 absoluto. É o seu primeiro ano na categoria, mas isso não lhe intimidou. Venceu a competição invicto, empatando somente a última, o que lhe garantiu o título antecipado. “Ramon precisava de um resultado como esse para se afirmar e poder jogar com mais confiança no Campeonato Brasileiro”, ressaltou o mestre Fide de Xadrez Wagner Madeira.

Um outro grande destaque foi o nipo-americano Sho Moritani, que disputou a sub-12 absoluta. O menino não está há muito tempo no Brasil, mas sua família pretende ficar no País por alguns anos. O atleta venceu duas vezes o Campeonato Americano sub-10. Recentemente, deu muito trabalho para o grande mestre Renato Quintiliano em simultânea, na Escola de Xadrez de Osasco, perdendo por pouco.

Treinado pelo professor osasquense, o mestre internacional Jefferson Pelikian, Sho venceu com folga o Paulista, fazendo 100% dos pontos, 5.0 em 5.0. Tornou-se, assim, favorito para conquistar também o Brasileiro em Natal.