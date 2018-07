Equipe de dança de Osasco é prata nos Jogos da Terceira Idade

A abertura do JATISPA (Jogos Adaptados da Terceira Idade) aconteceu na segunda-feira (16), em Santana de Parnaíba. Os jogos, que reúnem 10 municípios, tiveram início no mesmo dia, com as competições de coreografia. A equipe de Osasco, conhecida como Master Dance, conquistou medalha de prata na modalidade.

A professora e coreógrafa, Maria Tereza Molento, contou que a equipe foi criada em 2014 para a disputa do JORI (Jogos Regionais do Idoso) e desde então representa a cidade. “Para nós é muito importante esta conquista”, disse a professora.

Aulas gratuitas

Para os interessados em fazer aulas de dança, a Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, oferece o serviço gratuito para diversas idades.

Para saber o local mais próximo de sua residência, basta ligar para: 3682-1804, ou 3654-1062.