Equipe do hospital de campanha de Cotia recebe lanches doados pelo McDonald’s

Esta semana, profissionais da saúde que atuam no Hospital de Campanha de Cotia na luta contra a pandemia de covid-19 tiveram uma grata surpresa ao receberem lanches doados pela rede McDonald’s. Cada lanche levou consigo um bilhete com a mensagem “Esperamos que essa refeição deliciosa te traga mais forças”.

A doação foi feita por meio da ação “Cotia Solidária”, realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social e pelo Fundo Social, que visa a arrecadação de cestas de alimentos, itens de higiene pessoal, máscaras, luvas, álcool gel, e outros insumos, que estão sendo doados para famílias em situação de vulnerabilidade e para colaboradores da Prefeitura que estão trabalhando na linha de frente no enfrentamento da pandemia do coronavírus.

Na ocasião da entrega dos lanches no hospital de campanha, uma representante da Secretaria de Desenvolvimento Social entregou um Certificado de Agradecimento para o franqueado David Procaccio, da Arcos Dorados (franquia independente do MC Donald’s). O certificado está sendo entregue a todos os parceiros da ação “Cotia Solidária”.

“Em nome de todos que foram contemplados com esta doação do MC Donald’s o nosso muito obrigada. Temos recebido ajuda e gestos solidários de diversos empresários, comerciantes e da população. Graças a este apoio já atendemos mais de 15 mil famílias com cestas de alimentos, entregamos centenas de máscaras, itens de higiene e álcool gel para colaboradores da saúde. Enfim, só temos a agradecer todo o apoio”, disse Mara Franco, Presidente do Fundo Social.

A coordenadora do hospital de campanha, Alessandra Bana agradeceu a doação. “Ficamos felizes com essa demonstração de carinho e respeito. Foi incrível encontrar os recadinhos em cada refeição, nos emocionamos e apreciamos muito este momento de união e fortalecimento de toda a equipe com esse lindo gesto de solidariedade e amor ao próximo”, disse.

A ação “Cotia Solidária” segue enquanto durar a pandemia para atender as famílias que mais precisam neste momento de grandes impactos econômicos na vida das pessoas. Quem quiser contribuir pode entrar em contato pelo telefone 11 9 4351-5277.