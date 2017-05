Equipe do INSS esclarece dúvidas na Estação Barueri

Os usuários que passarem pela estação Barueri, na Linha 8-Diamante da CPTM, podem participar do Programa de Educação Previdenciária (PEP). Na quinta e na sexta-feira, dias 11 e 12, técnicos do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) esclarecerão dúvidas gerais sobre a previdência social, das 7h30 às 12h.

Durante os dois dias do evento, também serão distribuídos materiais informativos sobre inúmeros temas, como Cidadão Idoso, Direitos dos brasileiros com relação a Previdência Social, Aposentadoria Especial.

Os interessados também podem receber informações a respeito da transferência pela Previdência Social dos pagamentos para trabalhador contribuinte, no caso de perda da capacidade de trabalho, seja por doença, invalidez, idade avançada, desemprego involuntário, ou mesmo a maternidade e a reclusão.

Criado para informar às pessoas sobre direitos e deveres da Previdência Social, o Programa de Educação Previdenciária completou 17 anos.

Neste período, mais de 90 mil ações beneficiaram cerca de 10,5 milhões de pessoas. O programa tem como objetivo promover a inclusão de trabalhadores no Sistema Previdenciário, divulgar políticas públicas e valorizar a cidadania.

SERVIÇO

Programa de Educação Previdenciária do INSS

Data: quinta e sexta-feira, dias 11 e 12 de maio

Horário: das 7h30 às 12h

Local: Estação Barueri, Linha 8-Diamante (Júlio Prestes – Itapevi)

Grátis para usuários