Equipe osasquense conquista 42 medalhas em Campeonato Brasileiro de Kickboxing

A equipe osasquense de Kickboxing A2F participou do 31º Campeonato Brasileiro de Kickboxing, realizado em Vitória, no Espírito Santo. Além de Osasco, outros 18 estados disputaram o campeonato realizado entre os dias 16 e 19 de junho.

Com 38 atletas, a equipe osasquense conquistou 42 medalhas, sendo 22 de ouro, 13 de prata e 7 de bronze. Destas, 24 foram conquistadas pelos atletas do projeto social Gigantes de Osasco. O projeto é uma parceria da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer, com os atletas representantes do bolsa atleta.

Entre os atletas destacaram-se Victor Alves Ananias e Tatiana Campos Serafim. Victor, de 11 anos, realizou três lutas para conquistar a medalha de ouro na modalidade Point Fighting. Nas duas primeiras ganhou por 10 pontos de diferença. Já atleta Tatiana, contemplada pelo bolsa atleta, vem colecionado títulos. Ela conquistou medalha de ouro, mantendo o título de campeã brasileira desde 2016. Além disso, consagrou-se campeã paulista este ano e campeã sulamericana em 2021.

Anteriormente, em abril deste ano, a equipe osasquense havia conquistado o 29º Campeonato Paulista de Kickboxing, no Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos, no Mogilar, em Mogi das Cruzes. Na ocasião foram conquistadas 77 medalhas no total (54 medalhas de ouro, 16 de prata e 7 de bronze).

“Continuamos em 1º lugar no ranking brasileiro e também pela Federação Paulista. Agradeço ao prefeito Rogério Lins e ao secretário de Esportes, Rodolfo Cara, e à nossa cidade por confiar em nosso trabalho e por investir em nossos atletas”, disse Gerson Teófilo, atleta e treinador de Osasco e da Seleção Brasileira de Kickboxing.

“Sem dúvida acredito que nossa equipe osasquense se tornou uma das mais proeminentes de Kickboxing mistas no Brasil. Parabéns a todos envolvidos”, ressaltou o secretário de Esportes, Rodolfo Rodrigues Cara.