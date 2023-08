Equipe osasquense de futebol americano volta a jogar em casa após 7 anos

Neste domingo (27), Osasco recebe quatro partidas da nona rodada do Campeonato Paulista de Flag 9×9, competição homologada pela Federação de Futebol Americano de São Paulo. Em um dos jogos o time da casa, Osasco Soldiers, recebe, às 10h, o Karakas Strong Bears. As partidas serão disputadas no campo do Delta FC (Rua Rio Paranapanema, 850, Jardim Piratininga).

Osasco volta a receber uma partida da modalidade após sete anos. Isso porque lidera a conferência Norte, com 5 vitórias e nenhuma derrota, a melhor campanha entre as equipes que disputam o torneio. A última vez que a equipe jogou em casa foi em 2016.

Os principais destaques da equipe são o quarterback Luíz “Naza”, Otávio, e o linebacker Filipe “Fil” Furtado.

A equipe conta três atletas contemplados pelo programa Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer da Prefeitura de Osasco: Daniel “Lango” Liberato, Gleison Texeira e Luiz “McQueen” Losada.

“É bom ter o Soldiers jogando novamente em Osasco, porque ajuda a aproximar a equipe da cidade”, avalia o secretário de Esporte, Rodolfo Cara.

Confira a programação dos jogos:

8h – Black Panthers Football x Rampage Flag;

10h – Osasco Soldiers x Karakas Strong Bears;

13h – Itapecerica Greens x Diadema Diamond;

15h – Jundiaí Cerberus x Guarulhos Royals.