“Era hora dele”, lamenta mãe de menino morto em acidente com van escolar em Carapicuíba

Durante o velório de Ricardo Cleto, de 10 anos, em Barueri, a mãe do jovem morto no acidente envolvendo um caminhão desgovernado e a van escolar em que ele estava, em Carapicuíba, nesta sexta-feira, 13, falou sobre a perda do filho.

“Era uma criança doce, muito alegre, tinha bastante amizade. Provavelmente ele estava com o cinto [de segurança]… era hora dele mesmo, né?”, declarou Viviane Faver a jornalistas.

Durante o velório de Ricardo, dezenas de transportadores escolares fizeram uma carreata nos arredores.

De acordo com a mãe, ele usava a mesma van desde a primeira série. O jovem, que estudava em uma unidade da Fieb, em Barueri, estava na quinta série.

Pelo menos 17 pessoas ficaram feridas no acidente, das quais 13 crianças. Quatro crianças permaneciam hospitalizadas na noite desta sexta-feira, 13, no Hospital Geral de Carapicuíba, sendo três delas na UTI, em estado estável. No Hospital Regional de Osasco, há uma criança em estado grave, de acordo com a Secretaria de Saúde.

A suspeita é de que o acidente tenha sido causado por uma falha no freio do caminhão, que fez o motorista perder o controle. Ele foi indiciado por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). Além da van, um outro veículo e um imóvel foram atingidos pelo caminhão.

De acordo com o boletim de ocorrência, a van estava parada em de forma incorreta no momento do acidente.