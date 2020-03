“Era sério”, diz Vampeta sobre MC Livinho no Osasco Audax | Vídeo

Presidente do Osasco Audax, o ex-jogador Vampeta falou, nesta terça-feira (17), sobre a negociação fracassada para que o funkeiro MC Livinho jogasse futebol profissionalmente pelo clube osasquense. “Era sério”, garantiu, após ser questionado sobre se não foi mera jogada de marketing.

“O Audax pertence a uma família, do Mário Teixeira. E essa família é muito amiga desses MCs. Os clipes deles são gravados na casa do senhor Mário. E o Livinho tem o sonho de disputar uma partida como profissional. Ele participa de todos esses jogos festivos de final de ano e joga bem. Então, ele assinou um contrato de três meses com o Audax, com um salário mínimo, registramos. Era sério”, contou Vampeta, em entrevista ao Programa Pânico, da Rádio Jovem Pan.

O presidente do Osasco Audax voltou a assegurar que a aventura de MC Livinho no mundo do futebol não foi adiante por conflitos de agenda entre a carreira de artista e a de atleta profissional.

Publicidade

“Quando o nome dele saiu no BID [Boletim Diário Informativo, sistema da CBF que registra os atletas], perceberam que as datas não batiam. Porque ele não ia parar de fazer shows por todo o Brasil”, explicou Vampeta.

Para ele, a negociação com o funkeiro “saiu caro, porque virou piada, todo mundo dizendo que ele nem começou a carreira e já encerrou”. No entanto, ele ressaltou: “um time da segunda divisão (Série A2 estadual), todo mundo falando… Foi bom marketing, não é?”.

Passagem “fantasma” de MC Livinho pelo Osasco Audax vira meme nas redes sociais

Nas redes sociais, muitos internautas fizeram memes e piadas com a passagem “fantasma” do funkeiro MC Livinho pelo Osasco Audax.

O cantor de 25 chegou a ser registrado na CBF para jogar pelo clube, que disputa a Série A2 do estadual e seria apresentado como reforço dia 10 de março. Porém, horas antes da apresentação, a assessoria de Livinho divulgou que ele não seguiria, pelo menos por enquanto, o sonho de ser jogador de futebol devido a conflitos de agenda entre os compromissos do time e a rotina de shows.

Nas redes sociais, muitos internautas brincaram com a quase aventura de MC Livinho pelo mundo do futebol, com comentários dizendo, por exemplo, que ele se aposentou como jogador invicto. Confira alguns memes e piadas sobre o episódio:

DVD melhores momentos do #McLivinho no Audax pic.twitter.com/L0Ma0G4vwQ — Valdení Rocha (@Valdeni_Rocha) March 10, 2020

Meu salário dura o equivalente ao #MCLIVINHO no audax — Bakayarō, Konoyarō Yeaaaaah ! ⛩🤟🏾 (@alissondupin) March 10, 2020

Fui dormir o mc livinho era jogador de futebol, acordo e ele já está aposentado 🤔😅😅 #McLivinho — Erivelton (@eriveltonr07) March 10, 2020